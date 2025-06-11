Астрономы нашли молодую экзопланету с новым типом облаков

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" совершила прорыв в изучении молодых экзопланет.

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" совершила прорыв в изучении молодых экзопланет.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые обнаружили в системе YSES-1, расположенной в 360 световых годах от Земли, необычные атмосферные явления и процесс формирования спутников. Наблюдения показали, что на планете YSES-1c облака состоят из силикатных частиц, напоминающих песок. Кроме того, вокруг соседнего мира YSES-1b был выявлен редкий околопланетный диск, питающий формирование лун.

В целом система возрастом 16,7 млн лет оказалась неожиданно зрелой для наблюдаемых процессов. Особый интерес представляют силикатные облака YSES-1c, демонстрирующие самую сильную особенность поглощения из когда-либо наблюдавшихся на экзопланетах. Не менее удивительным оказалось обнаружение околопланетного диска вокруг YSES-1b.

"Всего известно три подобных диска, и этот —- самый старый из них", — отметили исследователи.

Открытие ставит новые вопросы о продолжительности процессов формирования лун, а также дает ключи к пониманию формирования нашей Солнечной системы.