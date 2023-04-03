Астрофизики выяснили, что вспышки на Солнце могут привести к авариям на железной дороге

Ученые из Американского геофизического союза выяснили, что космические бури могут изменить сигналы поездов на противоположные.

Ученые из Американского геофизического союза выяснили, что космические бури могут изменить сигналы поездов на противоположные.

Как передает Report , об этом сообщает Space Weather со ссылкой на результаты исследования.

В июле 1982 года сигналы поездов в Швеции дали осечку и стали красными, когда должны были быть зелеными. Причиной был космический шторм, который начался на расстоянии 150 миллионов километров — на Солнце. Дело в том, что вспышки звезды могут изменить магнитное поле Земли и взывать геомагнитную бурю, когда на нее падает солнечное вещество. Это может создать электрические токи на поверхности Земли, которые повреждают линии электропередачи, трубопроводы, железнодорожные пути и многое другое.

Ученые разработали модель для проверки того, насколько сильной должна быть геомагнитная буря, чтобы нарушить работу двух железных дорог в Великобритании, и как часто это может происходить.

Они выяснили, что достаточно сильные вспышки на Солнце происходят примерно раз в 30 лет. Более сильные штормы, которые, как ожидается, будут происходить раз в 100 лет, могут нарушить почти все сигналы.