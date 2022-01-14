Астероид диаметром более 1 км пролетит мимо Земли 18 января

Астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо Земли 18 января.

Астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо Земли 18 января.

Как передает Report, это следует из опубликованных в четверг данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч. Несмотря на то, что в своем максимальном приближении астероид будет находиться на расстоянии, превышающим в несколько раз расстояние от Земли до Луны и какой-либо реальной угрозы столкновения нет, специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как "потенциально опасные".

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт шотландским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.