Асим Моллазаде: В стране дефицит инженерных и сельскохозяйственных кадров

Факультеты международных отношений и международного права в вузах Азербайджана являются самыми популярными. Неужели стране нужно столько дипломатов?! В стране дефицит инженерных кадров и специалистов в области сельского хозяйства.

Факультеты международных отношений и международного права в вузах Азербайджана являются самыми популярными, при этом в стране дефицит инженерных кадров и специалистов в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Асим Моллазаде во время обсуждения проекта государственного бюджета на следующий год в Милли Меджлисе.

Депутат отметил, что система образования Азербайджана сегодня не соответствует потребностям экономики: "Необходимо провести серьезную работу как в области высшего, так и профессионального образования".