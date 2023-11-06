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Асим Моллазаде: В стране дефицит инженерных и сельскохозяйственных кадров

Асим Моллазаде: В стране дефицит инженерных и сельскохозяйственных кадров Факультеты международных отношений и международного права в вузах Азербайджана являются самыми популярными. Неужели стране нужно столько дипломатов?! В стране дефицит инженерных кадров и специалистов в области сельского хозяйства.
Наука и образование
6 ноября 2023 г. 14:12
Асим Моллазаде: В стране дефицит инженерных и сельскохозяйственных кадров

Факультеты международных отношений и международного права в вузах Азербайджана являются самыми популярными, при этом в стране дефицит инженерных кадров и специалистов в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Асим Моллазаде во время обсуждения проекта государственного бюджета на следующий год в Милли Меджлисе.

Депутат отметил, что система образования Азербайджана сегодня не соответствует потребностям экономики: "Необходимо провести серьезную работу как в области высшего, так и профессионального образования".

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Версия на азербайджанском языке Asim Mollazadə: "Mühəndis və kənd təsərrüfatı istiqamətində kadrlara ehtiyacımız var"

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