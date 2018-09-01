ASAN xidmət внес ясность в вопросы об удостоверениях личности нового поколения

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом по связям с общественностью Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət) Эльнур Нифталиев внес ясность в вопросы граждан относительно удостоверений личности нового поколения.

Как сообщает Report, завотделом сообщил, что в настоящее время граждане могут продолжать использовать удостоверения личности, срок действия которых не окончен, их замена не является необходимостью.

Э.Нифталиев отметил, что если срок действия удостоверения личности истек или оно было испорчено, произошли изменения имени, фамилии или отчества или документ вовсе был утерян, в таком случае необходимо получить удостоверение личности нового поколения.

По его словам, в настоящее время прием документов проводится во всех центрах ASAN xidmət города Баку и региональных центрах ASAN xidmət в Сумгайыте. В последующие дни в региональных центрах ASAN xidmət также начнется прием документов для выдачи и замены удостоверений личности нового образца.

Э.Нифталиев отметил, что каких либо изменений в размере госпошлины для выдачи удостоверений личности лицам, которым исполнилось 15 лет, не произошло: "Для выдачи удостоверения в течение 10 дней установлена госпошлина в размере 5 манатов, в течение 3 рабочих дней - 25 манатов, в течение 1 рабочего дня - 35 манатов. Для лиц, которым еще не исполнилось 15 лет пошлины в связи с выдачей удостоверений личности нового поколения составляют: в течение 10 дней - 4 манатов, в течение 3 рабочих дней - 20 манатов, в течение 1 рабочего дня - 25 манатов".

Отметим, что с сегодняшнего дня в Азербайджане началась выдача гражданам паспортов нового поколения.