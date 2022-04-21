Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на конференции "Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура. Проблемы восстановления, охраны и использования".

По словам замминистра, в период оккупации азербайджанской культуре был причинен огромный ущерб: "В Карабахе и Восточном Зангезуре насчитывалось порядка 750 памятников культуры. 74 мечети, свыше 800 кладбищ и 993 учебных заведения были разрушены на этих территориях".