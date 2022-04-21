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Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Наука и образование
21 апреля 2022 г. 11:05
Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Армяне полностью разрушили 993 учебных заведения в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на конференции "Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура. Проблемы восстановления, охраны и использования".

По словам замминистра, в период оккупации азербайджанской культуре был причинен огромный ущерб: "В Карабахе и Восточном Зангезуре насчитывалось порядка 750 памятников культуры. 74 мечети, свыше 800 кладбищ и 993 учебных заведения были разрушены на этих территориях".

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of educational facilities destroyed in Karabakh, East Zangazur during Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 993 təhsil müəssisəsini tamamilə dağıdıb

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