Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.