Археологи нашли в Крыму массовое захоронение людей времен Хазарского каганата

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Российские археология во время раскопок на Керченском полуострове в Крыму обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата - средневекового государства, созданного кочевым тюркским народом - хазарами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил фонд "Археология", при содействии которого ведутся раскопки.

"На одном из участков некрополя [Кыз-Аул, где ведутся раскопки] было обнаружено массовое захоронение людей, сваленных буквально в кучу. Некоторые из них лежали в неестественных позах. Так, например, один из погребенных как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем и он пытался хоть как-то закрыть свое лицо перед смертью", - приведены в сообщении слова директора по развитию фонда "Археология" Олега Маркова.

Всего найдено более десяти таких скелетов, и это только на небольшом участке раскопа, отметил директор по развитию фонда. "Черепа сильно повреждены и нельзя понять, имели они какие-то прижизненные травмы или нет. С этим должны разбираться уже антропологи. Может это были жертвы какой-то массовой резни, а может и люди, погибшие во время эпидемии", - отметил Марков.

Археологам пока понятно только одно: "их смерть произошла единовременно и с их телами не церемонились". "Просто сваливали в одну кучу. При этом вообще не клали какого-то сопутствующего погребального инвентаря? Ученые надеются еще разгадать эту страшную задачу. Одно понятно, перед нами еще одна трагическая история, произошедшая в Крыму в раннем средневековье", - добавил Марков.

Некрополь Кыз-Аул, где ведутся раскопки, археологи называют "многоэтажным кладбищем", рассказали в фонде. Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым "этажом", в средневековье, на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.

Хазарский каганат существовал в 650-969 гг. н.э. и контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра.