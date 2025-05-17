О нас

Археологи нашли древние захоронения и наскальные рисунки в Марокко

Археологи нашли древние захоронения и наскальные рисунки в Марокко Международная группа ученых из Университета Барселоны, Университета Кастилии-Ла-Манча (Испания) и Национального института археологии и наследия Марокко нашли три древних кладбища и наскальные изображения на полуострове Танжер.
Наука и образование
17 мая 2025 г. 22:39
Археологи нашли древние захоронения и наскальные рисунки в Марокко

Международная группа ученых из Университета Барселоны, Университета Кастилии-Ла-Манча (Испания) и Национального института археологии и наследия Марокко нашли три древних кладбища и наскальные изображения на полуострове Танжер.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале African Archaeological Review (AAR).

Полуостров Танжер, расположенный на северо-западе Африки, долгое время оставался малоизученным. В ходе полевых работ археологи нашли каменные захоронения (цисты), датируемые приблизительно 2000 годом до н. э. Тела помещали в вырубленные в скале углубления и накрывали каменными плитами.

Ученые отметили, что создание таких ниш требовало значительных усилий, учитывая примитивные инструменты той эпохи.

Особый интерес представляет гробница, в которой с помощью радиоуглеродного анализа удалось установить возраст останков — около 4000 лет. Это первый случай применения такого метода для изучения захоронений в Северо-Западной Африке.

Помимо захоронений, исследователи обнаружили искусственные укрытия с наскальной живописью, напоминающей изображения из Сахары, а также несколько стоячих камней высотой до 2,5 метра. Подобные мегалиты, вероятно, служили территориальными маркерами для древних народов.

Открытие проливает свет на малоизученный период истории региона и демонстрирует культурные связи между Северной Африкой и Сахарой. Дальнейшие исследования помогут лучше понять жизнь древних обществ Средиземноморья.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi