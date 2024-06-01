Амруллаев: Закрытие групп SABAH в БГУ не означает, что будет закрыт юридический факультет вуза

Закрытие групп SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) не означает, что будет упразднена и эта специальность в этом высшем учебном заведении.

Закрытие групп SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) не означает, что в этом вузе больше не будут преподавать юриспруденцию.

Об этом, отвечая на вопрос сотрудника Report в Шуше, сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

"Закрытие групп SABAH на юридическом факультете в БГУ не означает упразднение данной специальности в целом. Естественно, там продолжится прием на юридическую специальность. Что касается преподавания юриспруденции по группам SABAH в Карабахском университете, то здесь мы можем предоставить студентам больше социальных льгот", - сказал он.