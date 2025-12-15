Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

    Наука и образование
    • 15 декабря, 2025
    • 22:29
    Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

    Есть регионы, где расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах, расположенных в центре Баку.

    Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

    По его словам, в сотнях сельских школ среднегодовые расходы на одного ребенка, а также средства, затрачиваемые за 11 лет обучения, сопоставимы с расходами на обучение нескольких человек в частных учебных заведениях в центре Баку:

    "Для Министерства науки и образования важен средний расход на одного ребенка. Но сколько знаний получает ученик взамен этих затрат? Мы видим, что результата нет. Наши малокомплектные школы вовсе не являются нашими лучшими школами - существует проблема качества. Представьте себе, что вы учитель и в вашем классе сидят три ученика. Как можно выстроить полноценный педагогический процесс с тремя детьми?"

    По мнению Э.Амруллаева, важным фактором является численность учеников в классах: "С точки зрения качества образования обучение в классах с большим количеством детей более эффективно. Именно этому и служит политика оптимизации министерства".

    Эмин Амруллаев образование
    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Последние новости

    13:28

    Косметология и стоматология — в числе лидеров по нарушениям в частных клиниках

    Здоровье
    13:25

    В Азербайджане изменен порядок оплаты за использование радиочастот

    ИКТ
    13:22

    Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с мая

    Энергетика
    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    Лента новостей