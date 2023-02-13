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Амруллаев: Образование получит развитие благодаря совместной с Израилем программе STEM

Амруллаев: Образование получит развитие благодаря совместной с Израилем программе STEM Система образования Азербайджана получит значительное развитие благодаря совместной с Израилем программе Steam.
Наука и образование
13 февраля 2023 г. 11:26
Амруллаев: Образование получит развитие благодаря совместной с Израилем программе STEM

Система образования Азербайджана получит значительное развитие благодаря совместной с Израилем программе STEM.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на Азербайджанско-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

Он отметил, что Азербайджан и Израиль сотрудничают в сфере STEM, и уже многие ученики проходят обучение по данной программе. Благодаря ей образовательная программа усваивается быстрее и лучше. В частности, в 2018 году учителя из Азербайджана были командированы в Израиль для обучения навыкам преподавания по этой программе.

Вовлечение инноваций в сферу образования не означает, что стоит забывать о фундаментальных основах обучения, отметил министр.

"Мы видим, что за последние 30 лет, даже несмотря на то, что триллионы долларов были выделены на сферу образования, во многих развивающихся странах качество образования не повысилось", - сказал он. По его словам, Азербайджан все еще нуждается в некоторых инвестициях в эту сферу.

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