Амруллаев о проблемах образования девочек: В первую очередь нужно начать говорить открыто

В мире все еще есть страны и регионе, где девочки и женщины массово лишены права на образование.

В мире все еще есть страны и регионе, где девочки и женщины полностью лишены права на образование.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции "Право девочек на образование" в Бакинском государственном университете.

Амруллаев считает, что трудности подталкивают людей к развитию, но в то же время есть риск вернуться к негативным тенденциям прошлого. По словам министра, для решения проблем и устранения угроз в первую очередь нужно начать говорить о них открыто.

"Согласно статистике, сегодня в Азербайджане в три раза больше молодых людей получают образование, чем 20 лет назад. Отрадно, что среди них много молодых девушек, то есть – будущих образованных матерей", - сказал Амруллаев.