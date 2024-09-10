О нас

Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане

Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане.
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 12:44
Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

По его словам, благодаря этой практике в школах работают лишь те преподаватели, которые хорошо знают свой предмет.

"Мы не продлеваем контракты с такими учителями. Наша цель в том, чтобы повысить качество образования. Я считаю, что практика приема на работу учителей в Азербайджане очень успешная. Мы продолжим ее применять", - сказал Амруллаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: Öz fənnini bilməyən müəllimlərlə əməkdaşlıq etmirik, müqavilələri uzatmırıq

Экслюзивные новости

Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi