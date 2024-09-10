Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

По его словам, благодаря этой практике в школах работают лишь те преподаватели, которые хорошо знают свой предмет.

"Мы не продлеваем контракты с такими учителями. Наша цель в том, чтобы повысить качество образования. Я считаю, что практика приема на работу учителей в Азербайджане очень успешная. Мы продолжим ее применять", - сказал Амруллаев.