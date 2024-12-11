Амруллаев: Минобразования принимает меры для увеличения числа иностранных студентов в Азербайджане

Министерство науки и образования Азербайджана прилагает усилия для привлечения большего количества иностранных студентов в местные вузы.

Министерство науки и образования Азербайджана прилагает усилия для привлечения большего количества иностранных студентов в местные вузы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии "Интернационализация науки и высшего образования".

Амруллаев отметил, что в настоящее время в вузах Азербайджана обучаются примерно 11 тыс. иностранных студентов.

Ведомство намерено расширить программы студенческого обмена и увеличить число иностранных студентов до 20 тыс. человек, добавил он.