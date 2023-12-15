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Амруллаев: Министерство тратит на обучение одного школьника около 7 тыс. манатов в год

Амруллаев: Министерство тратит на обучение одного школьника около 7 тыс. манатов в год Министерство науки и образования тратит на обучение одного учащегося в среднем около 7 тысяч манатов в год.
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 11:44
Амруллаев: Министерство тратит на обучение одного школьника около 7 тыс. манатов в год

Министерство науки и образования тратит на обучение одного учащегося в среднем около 7 тысяч манатов в год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По его словам, почти столько же стоит обучение ребенка в частной школе. Амруллаев также подчеркнул, что несмотря на такие расходы результаты учащихся в частных школах выше, чем в государственных.

"Мы продолжим прилагать меры для обеспечения более рационального и эффективного расходования государственных средств. В этом вопросе необходимо ориентироваться на результат", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev bir şagirdin təhsili üçün xərclənən vəsaiti açıqlayıb

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