Амруллаев: Министерство тратит на обучение одного школьника около 7 тыс. манатов в год

Министерство науки и образования тратит на обучение одного учащегося в среднем около 7 тысяч манатов в год.

Министерство науки и образования тратит на обучение одного учащегося в среднем около 7 тысяч манатов в год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По его словам, почти столько же стоит обучение ребенка в частной школе. Амруллаев также подчеркнул, что несмотря на такие расходы результаты учащихся в частных школах выше, чем в государственных.

"Мы продолжим прилагать меры для обеспечения более рационального и эффективного расходования государственных средств. В этом вопросе необходимо ориентироваться на результат", - сказал Амруллаев.