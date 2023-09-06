Амруллаев: Министерство может запретить в будущем использование телефонов в школах

Министерство науки и образования может запретить в будущем использование учениками мобильных телефонов в школах.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Министр напомнил, что в настоящее время в Азербайджане запрета на использование мобильных телефонов в учебных заведениях нет.
"Подобные вопросы должны регулироваться внутренними правилами учебных заведений", - сказал он.
По его словам, до конца года будет принят свод правил, которые урегулируют определенные вопросы.
Амруллаев допустил, что министерство может запретить в будущем использование учениками мобильных телефонов в школах.