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Амруллаев: Деятельность Карабахского университета требует участия не только государства

Амруллаев: Деятельность Карабахского университета требует участия не только государства 10:32
Наука и образование
2 июня 2025 г. 11:00
Амруллаев: Деятельность Карабахского университета требует участия не только государства

Карабахский университет должен функционировать не только по инициативе государства или отдельных организаций.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на образовательном форуме "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, главной целью является обеспечение возможности развития в сфере образования не только по заказу государства, но и при участии общества, частного сектора и бизнеса.

"Уровень интеграции университета в рынок труда и деловой мир является одним из вопросов, которые должны быть в центре внимания. Нам еще многому предстоит научиться и многое сделать в данном направлении", - сказал он

Амруллаев добавил, что Карабахский университет играет и будет играть важную роль в развитии Ханкенди и будет продолжать играть ее в будущем.

По его словам, Карабахский университет также будет иметь свою роль в развитии Азербайджана.

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Версия на английском языке Amrullayev: Development of Karabakh University requires broader engagement beyond the state
Версия на азербайджанском языке Nazir: Qarabağ Universiteti yalnız dövlətin və ya ayrı-ayrı qurumların təşəbbüsü ilə fəaliyyət göstərməməlidir

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