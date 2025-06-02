Амруллаев: Деятельность Карабахского университета требует участия не только государства

10:32

Карабахский университет должен функционировать не только по инициативе государства или отдельных организаций.



Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на образовательном форуме "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, главной целью является обеспечение возможности развития в сфере образования не только по заказу государства, но и при участии общества, частного сектора и бизнеса.

"Уровень интеграции университета в рынок труда и деловой мир является одним из вопросов, которые должны быть в центре внимания. Нам еще многому предстоит научиться и многое сделать в данном направлении", - сказал он

Амруллаев добавил, что Карабахский университет играет и будет играть важную роль в развитии Ханкенди и будет продолжать играть ее в будущем.

По его словам, Карабахский университет также будет иметь свою роль в развитии Азербайджана.