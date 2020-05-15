АМОР провел онлайн всемирно известную интеллектуальную игру "Фибоначчи"

12 мая Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) совместно с Fibonacci Games Azerbaijan провело в онлайн-режиме всемирно известную интеллектуальную игру "Фибоначчи".

Как сообщает российское бюро Report, игра состояла из 8 туров. В зависимости от тура были выбраны вопросы разной тематики и сложности, ответить на которые можно было с помощью эрудиции и логического мышления. По правилам игры, в команде не было ограничений в количестве человек.

В "Фибоначчи" приняли участие более 100 человек из 20 команд. К игре присоединились ребята из разных стран: России, Азербайджана, Австрии, Германии и Канады.

По итогам игры победителем стала команда "Ландау", которая выиграла со счетом 134 баллов.

За участие в игре все команды получили онлайн-сертификат участника, а победители — ценные призы.

Отметим, что проведение интеллектуальных игр давно стало доброй традицией АМОР. Ежегодно объединение проводит межвузовский турнир "Что? Где? Когда?", шахматные турниры, а также турниры по нардам.

Игра "Фибоначчи" представляет собой уникальный контент, начавший свое успешное существование около года назад.

В создании проекта приняли участие Санан Махмудов, Александр Косьяненко, Гюнай Садыхова, Васиф Мамедов, Турал Исмаилов и Исмаил Алиев. Он быстро завоевал популярность среди людей, для которых важно совмещать отдых с получением новых знаний.