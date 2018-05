Американский профессор, читающий 700 книг в год, прочел лекцию в BBF - ФОТО

© Report.az

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Американский профессор доктор Сэм Потоликкио провел сегодня семинар в Baku Business Factory (BBF) на тему "Эффективное принятие решений в мире бизнеса".

Как сообщает Report, семинар с участием более 50-ти представителей молодежи, продлился два часа.

Доктор Сэм Потоликкио, посетивший Азербайджан в рамках финансируемой посольством США программы Alumni MAX, в ходе семинара затронул ряд интересующих молодежь вопросов. По его словам, социальные медиа делают людей более уязвимыми, что непосредственно влияет на их общественную и бизнес-деятельность.

Сэм Потоликкио подчеркнул, что в год он читает 500-700 книг и отметил значение чтения для правильного принятия решений.

Американский ученый также поделился мыслями о своем визите в Азербайджан.

Он подчеркнул, что в ходе своего первого визита провел в Баку лишь один день, затем посетил Гянджу и Мингячевир, и ему очень понравилась азербайджанская национальная кухня.

Напомним, что Сэм Потоликкио является почетным профессором крупнейшего европейского университета – Российской президентской академии. Он заведует кафедрой международного управления, а также руководит учебной программой по международному управлению Preparing Global Leaders Foundation, имеющей филиалы в России, Македонии, Иордании, Соединенных Штатах Америки. С.Потоликкио является главным докладчиком Университета Индианаполиса, Лугарской академии, почетным профессором университетов Джорджтауна и Нью-Йорка.

С.Потоликкио также является научным руководителем Global Visiting Student Program Джорджтауна и педагогом и учредителем программ Сербии, Хорватии, Болгарии и Венгрии. Он организует консультации для высокопоставленных политиков, крупных предпринимателей, в том числе, исполнительных директоров, депутатов, высокопоставленных лиц Ближнего Востока, Балкан и Восточный Европы. Потоликкио в 2012 году получил награду в номинации лучший профессор Америки (Best Professors in America) от The Princeton Review и является единственным специалистом, получившим признание в этой области.

Он удостоен ряда академических наград Джорджтауна, а в 2011 году награды The K. Patricia Cross Award со стороны Ассоциации американских колледжей и университетов как один из будущих лидеров высшего образования Америки.

Он является официальным докладчиком Библиотеки конгресса, программы Open World Leadership по предмету американского федерализма. Здесь он еженедельно проводит беседы с высокопоставленными лицами постсоветских стран. Разделы книги С.Потоликкио о религии и политике опубликованы издательствами Congressional Quarterly Press и Oxford University Press. Он выступал на официальных церемониях открытия более 100 университетов 30-ти стран, в том числе, Оксфорда, Кембриджа и Болонии.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.