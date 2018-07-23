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    Американские ученые создали самый быстрый двигатель в мире

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Физики Университета Пердью (США) создали самый быстрый искусственный ротор в мире, который представляет собой гантелевидную наночастицу. 

    Как передает Report со ссылкой на издание Phys.org, ротор вращается в вакууме со скоростью более 60 миллиардов оборотов в минуту

    По словам ученых, ротор может использоваться как сверхчувствительный детектор для более точного измерения гравитационной постоянной и определения плотности Земли. По мере развития технологии "гантель" может стать полезной для изучения свойств вакуума и квантовых явлений, например, образования виртуальных частиц.

    Виртуальная частица представляет собой квантовую флуктуацию, для которой характерны некоторые свойства реальных частиц. 

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