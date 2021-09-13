О нас
Report Georgia
Аудио новости

Американские сейсмологи примут участие в установке станции в Физули

Американские сейсмологи примут участие в установке станции в Физули Продолжаются работы в рамках совместного проекта Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА, Университета Миссури США и Украинского научно-технологического центра "Кавказский разрез".
Наука и образование
13 сентября 2021 г. 13:45
Американские сейсмологи примут участие в установке станции в Физули

Продолжаются работы в рамках совместного проекта Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА, Университета Миссури США и Украинского научно-технологического центра "Кавказский разрез".

Как сообщили Report в информационном отделе РЦСС при НАНА, американские сейсмологи - профессор Университета Миссури США Эрик Сандвол, научные сотрудники университета Утку Кочум и Огузхан Ялвадж находятся с визитом в Азербайджане.

В рамках визита с участием американских специалистов будут перемещены несколько временно установленных станций.

В Уджарском районе будет установлена одна, в Агджабединском - четыре, в Физулинском - одна временная сейсмическая станция.

В рамках визита делегация во главе с Эриком Сандволом обсудит с сотрудниками РЦСС проведение сейсмической томографии, а также обработку собранных данных. Также предусмотрено техническое обслуживание сейсмических станций.

Основной целью реализации проекта ”Кавказский разрез" является проведение сейсмотомографических работ на территории Азербайджана. Реализация проекта началась в 2017 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Amerikalı seysmoloqlar Füzulidə stansiyanın quraşdırılmasında iştirak edəcək

Самое важное

В Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев
ФотоВ Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев
13 сентября 2021 г. 13:23
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
13 сентября 2021 г. 12:26
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел
13 сентября 2021 г. 12:04
На первичном рынке недвижимости жилье дорожает
На первичном рынке недвижимости жилье дорожает
13 сентября 2021 г. 11:34
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi