Американские сейсмологи примут участие в установке станции в Физули

Продолжаются работы в рамках совместного проекта Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА, Университета Миссури США и Украинского научно-технологического центра "Кавказский разрез".

Продолжаются работы в рамках совместного проекта Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА, Университета Миссури США и Украинского научно-технологического центра "Кавказский разрез".

Как сообщили Report в информационном отделе РЦСС при НАНА, американские сейсмологи - профессор Университета Миссури США Эрик Сандвол, научные сотрудники университета Утку Кочум и Огузхан Ялвадж находятся с визитом в Азербайджане.

В рамках визита с участием американских специалистов будут перемещены несколько временно установленных станций.

В Уджарском районе будет установлена одна, в Агджабединском - четыре, в Физулинском - одна временная сейсмическая станция.

В рамках визита делегация во главе с Эриком Сандволом обсудит с сотрудниками РЦСС проведение сейсмической томографии, а также обработку собранных данных. Также предусмотрено техническое обслуживание сейсмических станций.

Основной целью реализации проекта ”Кавказский разрез" является проведение сейсмотомографических работ на территории Азербайджана. Реализация проекта началась в 2017 году.