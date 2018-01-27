Американские физики близки к созданию искусственного аналога мозга

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Ученые из Национального института стандартов и технологий США создали первый полноценный аналог синапсов (нервных окончаний-ред.) клеток головного мозга, используя сверхпроводники и наборы магнитов.

Как передает Report, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«Созданные нами синапсы требуют меньше энергии для своей работы, чем их человеческие аналоги», — рассказал исследователь Майкл Шнайдер.

По словам ученого, меньшие затраты энергии позволяют ученым создавать сверхсложные системы, которые ничем не уступают мозгу человека и содержат в себе миллиарды миллиардов синапсов.