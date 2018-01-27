 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американские физики близки к созданию искусственного аналога мозга

    Искусственный мозг будет потреблять меньше энергии, чем человеческий

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Ученые из Национального института стандартов и технологий США создали первый полноценный аналог синапсов (нервных окончаний-ред.) клеток головного мозга, используя сверхпроводники и наборы магнитов.

    Как передает Report, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

    «Созданные нами синапсы требуют меньше энергии для своей работы, чем их человеческие аналоги», — рассказал исследователь Майкл Шнайдер.

    По словам ученого, меньшие затраты энергии позволяют ученым создавать сверхсложные системы, которые ничем не уступают мозгу человека и содержат в себе миллиарды миллиардов синапсов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi