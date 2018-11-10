Американские астрономы обнаружили одну из старейших звезд во Вселенной

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Звезду, возраст которой достигает 13,5 млрд лет, то есть сравним с возрастом Вселенной, обнаружили астрономы из Университета Джонса Хопкинса в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, звезда имеет массу, составляющую лишь около 14% от массы Солнца, является частью бинарной звездной системы и получила в астрономическом каталоге обозначение 2MASS J18082002-5104378 B.

"Эта звезда, возможно, - одна из 10 млн, - приводит интернет-портал Space.com мнение астронома Кевина Шлауфмана. - Ее изучение позволит многое узнать о самом первом поколении звезд во Вселенной".