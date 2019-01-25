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    Али Гусейнли: Вера граждан в прозрачность приема на госслужбу растет

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "С приемом на госслужбу молодежи выросла вера граждан в прозрачность процесса приема на госслужбу".

    Как сообщает Report, об этом на церемонии закрытия "Проекта поддержки продолжения реформ в системе госслужбы Азербайджана" сказал председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли.

    Он отметил, что основные вопросы по госслужбе нашли отражение в законодательстве.

    Председатель комитета полагает, что внесенные в 2016 году в закон "О госслужбе" изменения носят довольно прогрессивный характер.

    Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что в Азербайджане в ряде сфер нужно создать систему: "В то же время должны отбираться работающие на госслужбе, следует подумать, как решить вопрос с их зарплатой и пенсией".

    По его словам, в рамках проекта важно создание системы оценивания, заработной платы и премирования.

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