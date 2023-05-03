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Али Гусейнли: В учебниках по истории есть ошибки

Али Гусейнли: В учебниках по истории есть ошибки В учебниках по истории есть ошибки.
Наука и образование
3 мая 2023 г. 13:14
Али Гусейнли: В учебниках по истории есть ошибки

В учебниках по истории есть ошибки.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя парламента, глава комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

По его словам, после Отечественной войны в школах используется учебник "История победы": "В тот период президент Ильхам Алиев озвучил новые тезисы в связи с историей Азербайджана. Я пока не изучил этот учебник, и не знаю включены ли эти тезисы в новую книгу. Однако в сегодняшних учебниках по истории в изложении событий есть неточности, имеются ошибки в связи с периодом восстановления нашей независимости".

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Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: “Tarix dərsliklərində yanlışlıqlar var”

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