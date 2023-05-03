Али Гусейнли: В учебниках по истории есть ошибки

В учебниках по истории есть ошибки.

В учебниках по истории есть ошибки.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя парламента, глава комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

По его словам, после Отечественной войны в школах используется учебник "История победы": "В тот период президент Ильхам Алиев озвучил новые тезисы в связи с историей Азербайджана. Я пока не изучил этот учебник, и не знаю включены ли эти тезисы в новую книгу. Однако в сегодняшних учебниках по истории в изложении событий есть неточности, имеются ошибки в связи с периодом восстановления нашей независимости".