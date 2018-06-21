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    Али Ахмедов: Отношение общества к образованию должно измениться

    Ощущается необходимость в повышении внимания и заботы государства к образованию© Report/ Firi Salim

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Прежде всего должно измениться отношение общества к образованию". 

    Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии министерства образования сказал вице- премьер Али Ахмедов

    По его словам, имеется необходимость в повышении внимания и заботы государства к образованию:

    "Увеличение роли человеческого капитала в стране не может находиться в стороне от повышения качества образования". 

    А.Ахмедов отметил, что по итогам диагностического оценивания учителям повысили зарплаты:

    "Повышение зарплаты влияет на повышение репутации педагогов. Важно усилить влияние образования, чтобы оно представляло ценность для общества". 

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