Али Ахмедов: Отношение общества к образованию должно измениться

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Прежде всего должно измениться отношение общества к образованию".

Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии министерства образования сказал вице- премьер Али Ахмедов.

По его словам, имеется необходимость в повышении внимания и заботы государства к образованию:

"Увеличение роли человеческого капитала в стране не может находиться в стороне от повышения качества образования".

А.Ахмедов отметил, что по итогам диагностического оценивания учителям повысили зарплаты:

"Повышение зарплаты влияет на повышение репутации педагогов. Важно усилить влияние образования, чтобы оно представляло ценность для общества".