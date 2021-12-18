Директор школы "Алгоритмика": Азербайджан начал трансформировать урок информатики раньше других

Азербайджан стал одной из первых стран, которые начали активно трансформировать преподавание цифровым навыкам.

Азербайджан стал одной из первых стран, которые начали активно трансформировать преподавание цифровым навыкам.

Об этом Report сказал сооснователь и исполнительный директор международной школы математики и программирования "Алгоритмика" Андрей Лобанов.

Он отметил, что на сегодняшний день многие страны внедряют проект по изменению методики преподавания информатики в школах, однако Азербайджан начал делать это на несколько лет раньше того, как это стало трендом.

Так, в рамках проекта, реализуемого министерством образования Азербайджана по трансформации преподавания информатики в школах, "Алгоритмика" уже 4 года помогает внедрять новый способ обучения цифровым навыками школьников, начиная с начальных классов. На сегодняшний день количество школьников достигает 100 тысяч по всей стране. Благодаря современным способам преподавания, которые построены и на игровых механиках, и на преподавании актуальных тем, интерес детей к предмету и области вырастает: "Много детей называют информатику одним из своих любимых предметов".

Помимо этого, проводится обучение учителей: "Без учителей влюбить в предмет или обучить детей невозможно". Так, поддерживая контентом министерство образования Азербайджана, ведется работа по привлечению учителей в преподавание информатики в школах.

Также уже несколько лет в Азербайджане проходит акция "Час кода", которую поддерживает министерство образования страны. Ее идея состоит в том, чтобы дети смогли поучаствовать в конкурсе на создание IT-проектов.

"Школьники в командах разрабатывали проекты и решали много алгоритмических задач. Так, были выявлены лучшие команды и им выданы призы. Мы видим очень крутые проекты и уровень решения задач", - сказал он.

Так, для реализации этих и других проектов, компания открыла в Азербайджане свой офис, который насчитывает больше 20 членов команды.

Помимо Азербайджана, на сегодняшний день "Алгоритмика" работает в 65 странах: "Сейчас наша задача - расширять присутствие в тех странах, в которых уже работаем. Мы много инвестируем в развитие бизнеса в Юго-восточной Азии и Европе".

Говоря о языках программирования, он отметил, что сегодня самыми популярными являются Python, Java, JavaScript, С++.

"С++ самое сложное из них, при этом советую всем начинать с Python, потому что он проще как первый шаг. Но детей 11 лет обучать Python не надо, есть специальные среды визуального программирования, разработанные для детей", - отметил он, добавив, что для детей младших классов, "Алгоритмика" вместе с министерством образования Азербайджана выбрали правильный подход: в младших классах – это специальные среды скретч (детская среда программирования, в которой ребенок может создавать свои собственные мультфильмы или игры).