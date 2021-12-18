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Директор школы "Алгоритмика": Азербайджан начал трансформировать урок информатики раньше других

Директор школы "Алгоритмика": Азербайджан начал трансформировать урок информатики раньше других Азербайджан стал одной из первых стран, которые начали активно трансформировать преподавание цифровым навыкам.
Наука и образование
18 декабря 2021 г. 14:30
Директор школы Алгоритмика: Азербайджан начал трансформировать урок информатики раньше других

Азербайджан стал одной из первых стран, которые начали активно трансформировать преподавание цифровым навыкам.

Об этом Report сказал сооснователь и исполнительный директор международной школы математики и программирования "Алгоритмика" Андрей Лобанов.

Он отметил, что на сегодняшний день многие страны внедряют проект по изменению методики преподавания информатики в школах, однако Азербайджан начал делать это на несколько лет раньше того, как это стало трендом.

Так, в рамках проекта, реализуемого министерством образования Азербайджана по трансформации преподавания информатики в школах, "Алгоритмика" уже 4 года помогает внедрять новый способ обучения цифровым навыками школьников, начиная с начальных классов. На сегодняшний день количество школьников достигает 100 тысяч по всей стране. Благодаря современным способам преподавания, которые построены и на игровых механиках, и на преподавании актуальных тем, интерес детей к предмету и области вырастает: "Много детей называют информатику одним из своих любимых предметов".

Помимо этого, проводится обучение учителей: "Без учителей влюбить в предмет или обучить детей невозможно". Так, поддерживая контентом министерство образования Азербайджана, ведется работа по привлечению учителей в преподавание информатики в школах.

Также уже несколько лет в Азербайджане проходит акция "Час кода", которую поддерживает министерство образования страны. Ее идея состоит в том, чтобы дети смогли поучаствовать в конкурсе на создание IT-проектов.

"Школьники в командах разрабатывали проекты и решали много алгоритмических задач. Так, были выявлены лучшие команды и им выданы призы. Мы видим очень крутые проекты и уровень решения задач", - сказал он.

Так, для реализации этих и других проектов, компания открыла в Азербайджане свой офис, который насчитывает больше 20 членов команды.

Помимо Азербайджана, на сегодняшний день "Алгоритмика" работает в 65 странах: "Сейчас наша задача - расширять присутствие в тех странах, в которых уже работаем. Мы много инвестируем в развитие бизнеса в Юго-восточной Азии и Европе".

Говоря о языках программирования, он отметил, что сегодня самыми популярными являются Python, Java, JavaScript, С++.

"С++ самое сложное из них, при этом советую всем начинать с Python, потому что он проще как первый шаг. Но детей 11 лет обучать Python не надо, есть специальные среды визуального программирования, разработанные для детей", - отметил он, добавив, что для детей младших классов, "Алгоритмика" вместе с министерством образования Азербайджана выбрали правильный подход: в младших классах – это специальные среды скретч (детская среда программирования, в которой ребенок может создавать свои собственные мультфильмы или игры).

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