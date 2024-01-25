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Акмал Саидов: Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования

Акмал Саидов: Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования.
Наука и образование
25 января 2024 г. 11:44
Акмал Саидов: Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования

Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмал Саидов заявил в ходе мероприятия в Бакинском государственном университете (БГУ), посвященного Дням науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

По его словам, для более тесного сотрудничества в области науки необходимы программы обмена преподавателями.

"Наши ученые из Узбекистана могут читать лекции здесь, а наши азербайджанские коллеги - в наших вузах. Также очень важна взаимная поддержка во время защиты кандидатских и докторских диссертаций. Раньше это было, но в последнее время данная практика потеряла свою актуальность . Я думаю, это тоже одно из направлений взаимодействия в научной сфере между нашими странами", сказал Акмал Саидов.

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Версия на азербайджанском языке Akmal Saidov: “Təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək lazımdır”

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