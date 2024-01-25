Акмал Саидов: Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования

Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования.

Для будущего поколения необходимо развивать сотрудничество в области образования.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмал Саидов заявил в ходе мероприятия в Бакинском государственном университете (БГУ), посвященного Дням науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

По его словам, для более тесного сотрудничества в области науки необходимы программы обмена преподавателями.

"Наши ученые из Узбекистана могут читать лекции здесь, а наши азербайджанские коллеги - в наших вузах. Также очень важна взаимная поддержка во время защиты кандидатских и докторских диссертаций. Раньше это было, но в последнее время данная практика потеряла свою актуальность . Я думаю, это тоже одно из направлений взаимодействия в научной сфере между нашими странами", сказал Акмал Саидов.