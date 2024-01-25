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Акмал Саидов: Азербайджану и Узбекистану важно уделять внимание подготовке молодых ученых

Акмал Саидов: Азербайджану и Узбекистану важно уделять внимание подготовке молодых ученых В ходе дней науки стоит уделить внимание подготовке молодых научных специалистов для наших стран.
Наука и образование
25 января 2024 г. 12:50
Акмал Саидов: Азербайджану и Узбекистану важно уделять внимание подготовке молодых ученых

В рамках сотрудничества Азербайджана и Узбекистана необходимо уделять внимание подготовке молодых ученых и научных работников.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмал Саидов сказал журналистам.

По его словам, проходящие в Азербайджане Дни науки и культуры Узбекистана являются признаком стремительного укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

"Узбекская научная делегация приехала не только констатировать те достижения, которые уже у нас имеются, но мы хотим наметить, я бы сказал, перспективы на будущее в различных областях науки", - сказал Акмал Саидов.

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Версия на английском языке Akmal Saidov: Azerbaijan and Uzbekistan should pay attention to training of young scientists
Версия на азербайджанском языке Akmal Saidov: “Azərbaycan və Özbəkistanın gənc alimlərin hazırlanmasına diqqət yetirməsi vacibdir”

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