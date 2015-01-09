Акиф Ализаде: В SOCAR будут направлены предложения по внедрению нанотехнологий в нефтяной сфере

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Для рациональной эксплуатации нефтяных месторождений мы должны использовать достижения химии, биологии и других наук, проводить исследования по внедрению нанотехнологий в нефтяной сфере и выдвигать предложения в SOCAR". Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Акиф Ализаде на встрече, посвященной обсуждению разработки и эксплуатации нефтяных месторождений в Азербайджане.

По его словам, это имеет значение с точки зрения обеспечения сотрудничества наших ученых со специалистами нефтяной сферы.

Говоря о деятельности Опытно-промышленного завода НАНА, А.Ализаде заявил, что это предприятие за месяц можно превратить в технопарк: "Главной целью является выдвижение каждым ученым не требующего больших финансовых затрат наиболее рационального метода добычи нефти, опираясь при этом на собственный опыт".

Выступивший на встрече академик Хатам Гулиев отметил, что увеличение добычи нефти является основной проблемой, стоящей сегодня перед мировыми учеными: "Азербайджанские ученые также должны объединиться для решения существующих в этой сфере проблем, подготовить научно-технический проект, определить способ управления им". Ученый также отметил, что для этого в нашей стране имеется большой научный потенциал.