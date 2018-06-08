Акиф Ализаде: Свыше 32 тысяч человек в Азербайджане занимаются научными исследованиями

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании НАНА был заслушан отчет о деятельности президиума за 2017 год.

Как сообщает Report, президент НАНА Акиф Ализаде отметил, что за отчетный период была проделана работа по наращиванию научно-технического потенциала академии, расширению международных научных связей, укреплению взаимодействия в области науки, образования и экономики, а также реализованы важные мероприятия в иных областях.

Он отметил, что в настоящее время свыше 32 тысяч людей в Азербайджане заняты научными исследованиями, 30% из них – сотрудники академии:

"Сегодня в академии проводится образование на всех уровнях. Осталось только решить вопрос с бакалавриатом, надеемся, что президент поддержит эту инициативу".

A.Ализаде подчеркнул, что в прошлом году в академию были избраны 16 действительных членов академии и 25 членов-корреспондентов:

"12 ученых в республике были удостоены ученого звания профессора".

А.Ализаде назвал прошлогоднюю деятельность НАНА удовлетворительной.