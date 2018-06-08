Акиф Ализаде: И впредь буду работать изо всех сил

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "И впредь буду работать изо всех сил".

Как сообщает Report, об этом на общем собрании НАНА заявил переизбранный президент академии Акиф Ализаде.

"Президент Ильхам Алиев поставил перед нами задачи. Азербайджанская наука должна быть впереди. Выполнение поставленных задач является основным путем развития нашей науки. Нужно еще более углубить реформы и расширить путь возрождения. Так как это является стоящим перед нами основным вопросом", - подчеркнул он.