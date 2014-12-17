Акиф Ализаде: Фонд развития науки больше не будет выделять гранты на малые научные проекты

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Фонд развития науки при президенте Азербайджана больше не будет выделять гранты на малые научные проекты". Как сообщает Report, об этом заявил на прошедшем сегодня заседании Совета директоров НАНА президент академии Акиф Ализаде.

Как сказал академик, по данному вопросу уже проведены обсуждения с исполнительным директором фонда Эльчином Бабаевым: "Фонд больше не будет давать объявления о малых научные работах. Средства расходуются уже четыре года. Польза есть, но нужного эффекта мы не имеем. У нас нет других источников дохода. Мы не имеем доход даже в сфере бизнеса. Мы не можем двигаться вперед, расходуя бюджетные деньги сверх меры".

По его словам, необходимо делать упор на передовые части науки, а бюджетные средства расходовать таким образом, чтобы это финансирование шло именно на развитие науки.

По мнению президента, научные новшества Азербайджана необходимо размещать в банке академии, чтобы иностранные компании могли с ними ознакомиться.