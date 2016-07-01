Академия госуправления при президенте Азербайджана и ПРООН подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Академии государственного управления при президенте Азербайджана состоялась церемония подписания соглашения между Академией и Программой развития ООН (ПРООН), отражающего в себе поддержку тренингам в сфере государственного управления.

Как сообщает Report, выступивший перед церемонией подписания ректор Академии Урхан Алекперов сказал, что основная цель проекта - подготовка качественных кадров в области государственного управления, в которой Азербайджан достиг определенных успехов. Он также отметил, что в Азербайджане уже достигнуты определенные цели, которые нашли свое отражение в "Целях устойчивого развития ООН на 2015-2020 гг.".

В свою очередь, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил важность эффективного государственного управления, в особенности для развивающихся стран. Он также отметил важность создания центров для повышения квалификации госслужащих, так как это позволит повысить уровень оказываемых услуг населению и доверие населения госслужащим.

После выступлений Г.Исакзаи и У.Алекперов подписали соглашение.

Отметим, что в рамках проекта около 500 человек пройдут тренинги в сфере госуправления. Проект финансируется со стороны ПРООН, а также со стороны Европейского союза. Тренинги будут проводиться на базе Академии государтсвенного управления.