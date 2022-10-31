Академик: В Карабахе и окрестностях имеются радиоактивные вещества и опасное излучение

"В Карабахе и окрестностях имеются радиоактивные вещества и опасное излучение".

"В Карабахе и окрестностях имеются радиоактивные вещества и опасное излучение".

Как сообщает Report, об этом вице-президент НАНА, академик Расим Алигулев сказал во время выступления на открытии республиканской научно-технической конференции в Институте проблем радиации министерства науки и образования под названием "Радиологические и химические риски на освобожденных от оккупации территориях", посвященной "Году города Шуша".

По его словам, обнаружение скрытых и не бросающихся в глаза рисков учеными и специалистами, осуществляющими деятельность в сфере радиации, одна из основных задач по обеспечению радиационной безопасности нашей страны.