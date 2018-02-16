Академик: В Азербайджане будут диагностироваться дефектные гены у совершеннолетних

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Планируется проведение исследований для диагностики дефектных генов в пренатальный период и совершеннолетний".

Как сообщает Report, об этом заявил академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов.

По его словам, НАНА командировало молодые кадры в США и Китай, они там проходят практику.

А.Амирасланов сообщил, что сейчас в мире для устранения ряда пато логий используются стволовые клетки: "Количество этих патологий постепенно растет, поэтому расширяется использование лечение стволовых клеток. В Азербайджане начались исследования по внедрению стволовых клеток и давно пришло время создания Центра стволовых клеток, надо об этом подумать".

Он добавил, что сейчас в науке должны вестись мультидисциплинарные исследования: "В то же время должны создаться мультидисциплинарные исследовательские группы для изучения конкретных проблем. Сегодня есть ресурсы, оборудование для проведения научных исследований на высоком уровне, но они используются не в полную силу".