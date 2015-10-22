​Академик Теймур Керимли: Существует необходимость в расширении поисков в Секретном архиве Ватикана

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Ощущается необходимость в углублении поисков в Секретном архиве Ватикана и выявлении принадлежащего Азербайджану богатого наследия.

Об этом в интервью Report заявил директор Института рукописей НАНА, академический секретарь раздела гуманитарных наук НАНА, академик Теймур Керимли.

По его словам, во многих мировых библиотеках и музеях Восточной рукописи можно встретить азербайджанские рукописи: "Наши рукописи в основном хранятся в библиотеках и архивах арабских стран, Ирана, Турции, Индии, Санкт-Петербурга, Лондона и Парижа.

В одной из недавно приобретенной нами в Парижской национальной библиотеке рукописи обнаружена новая газель Имамеддина Насими. Это показывает, что усиленные поиски могут выявить новые материалы об азербайджанской литературе, культуре и науке".

Академик отметил, что в последние годы при содействии Фонда Гейдара Алиева завотделом Института рукописей, доктор исторических наук Фарид Алекперли провел исследования в Секретном архиве Ватикана и Апостольской библиотеке и привез в страну копии ряда рукописей и документов об Азербайджане.

По его словам, привезена лишь незначительная часть обнаруженных материалов. Академик отметил о необходимости углубления поисков и выявлении принадлежащего Азербайджану богатого наследия.

Отметив о хранении в библиотеках Рима редких рукописей, христианских, мусульманских и еврейских источников на латинском, итальянском, древнефранцузском, древнегреческом, арабском, турецком, персидском и других языках, Т.Керимли заявил о нехватке у нас специалистов, в совершенстве владеющих древними языками: "Один экземпляр написанных на древних языках материалов об Азербайджане мы передаем министерству культуры и туризма. Хотим, чтобы ими воспользовались люди, знающие эти языки. В Институте рукописей в основном исследуются рукописи на арабском, персидском и турецком языках.

Хотелось бы отметить, что в магистратуре, действующей с этого года в академии по инициативе президента НАНА, академика Акифа Ализаде при поддержке президента Ильхама Алиева, будут готовить специалистов по древним и мертвым языкам".