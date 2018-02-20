Aкадемик: Принятие некоторых предложений в проекте орфографических правил повлечет большие затраты из госбюджета

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Принятие некоторых предложений в проекте орфографических правил повлечет за собой значительные затраты из госбюджета".

Как сообщает Report, об этом заявил член Госкомиссии по языку, депутат, академик Низами Джафаров.

Он отметил, что замена двойной "й" на одну в азербайджанском языке приведет к необходимости смены названий некоторых министерств: "Это коснется названий министерств юстиции, финансов. Внесение изменений в названия этих министерств повлечет за собой изменения в документации, а это приведет к существенным затратам бюджетных средств".

Н.Джафаров подчеркнул, что надо не восхвалять азербайджанский язык, а грамотно писать и говорить на нем: "На сегодняшний день одной из основных проблем языка являются технические вопросы".