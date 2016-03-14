​Академик Низами Джафаров сделал замечание лицам, подготовившим орфографический словарь

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Орфографический словарь не может начинаться со слова "аб", "аба", "абадан". Словарь может начинаться с этого слова лишь в том случае, если оно есть в нашем языке".

Как сообщает Report, об этом заявил академик Низами Джафаров во время обсуждения на очередном заседании Научно-художественного совета Переводческого Центра при Кабинете министров "Практического орфографического словаря" и "Орфографического словаря азербайджанского языка".

По словам Н.Джафарова, должны учитываться как языковые, так и интеллектуальные факторы, должно быть дано ясное определение, что такое "Орфографический словарь": "Это основной предмет обсуждений. И, что немаловажно, данная работа – выразитель чувства патриотизма, общественного самосознания. Зачастую, в ходе обсуждений мы отходим от сути, уделяя внимание личностному фактору. Например, кто-то заявляет, что посвятил языковедению всю свою жизнь и поэтому вправе составлять словарь, как считает нужным, но ведь здесь, как и в любой другой работе, существуют определенные рамки, нормы и принципы".

Н.Джафаров напомнил, что в Азербайджане правила орфографии начали обсуждаться в 50-е годы, в 1958 году был издан первый "Орфографический словарь", для того времени это было передовое издание. В него вошли 40 тыс. слов и составлен он был согласно правилам, утвержденным Кабинетом министров. После были изданы словари с 60 и 80 тыс. слов, в последующие издания вошли более 100 тыс. слов. Не думаю, что все эти слова исконно азербайджанские. Тут принцип был такой: немного заимствованных, немного диалектных слов, всевозможные склонения. В орфографическом словаре вообще не должно быть склонений, если учитывать их, то словарь будет охватывать не 100 тыс., а миллион слов. Слова, которые были сочтены лишними в словаре, нужно не включать в новое издание".

Академик подчеркнул, что с другой стороны, следует четко следовать правилам орфографии: "Например, орфографический словарь 1958 года издания, на мой взгляд, был совершенным. Впоследствии некоторые слова были исключены из него, одни – заслуженно, другие – напрасно. Я предлагаю изложить новые правила орфографии нового словаря, то есть необходимо включать в словарь только исходные слова, а не производные. Слова, которые следует исключить из словаря, определены верно, теперь надо решить, что оставить и исходя из какого принципа".

На заседании приняли решение подготовить предисловие к "Практическому орфографическому словарю" и привлечь к этой работе лингвистов и лексикографов.