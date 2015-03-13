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    ​Академик Хошбахт Юсифзаде удостоен звания "Рыцарь науки и искусств" Российской академии естественных наук

    Член-корреспонденту НАНА Эльмире Рамазановой вручен диплом иностранного члена секции Системные исследования недр земли РАЕН

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-президент ГНКАР, академик Хошбахт Юсифзаде удостоен диплома Российской академии естественных наук и ему присуждено почетное звание и знак "Рыцарь науки и искусств". Как сообщает Report, на очередном заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) президент НАНА, академик Акиф Ализаде вручил Х.Юсифзаде диплом и нагрудный знак.

    На мероприятии член-корреспонденту НАНА Эльмире Рамазановой был вручен диплом иностранного члена секции "Системные исследования недр земли" РАЕН.

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