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    Академик: Находиться в соцсети - трата времени

    Иногда лишняя информация бывает вредна

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Я не люблю пользоваться социальной сетью. Ненужные мысли, отношения, отвлекают нас от основных мыслей".

    Как сообщает Report, об этом на передаче QəbuldASAN на радиостанции ASAN radio сказал президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде.

    По его словам, сегодня в соцсети в основном бывает молодежь: "Это – требование времени. Быть в соцсети - трата времени. За это время я могу прочитать книгу. Иногда лишняя информация бывает вредна". 

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