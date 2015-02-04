​Академик Акиф Гаджиев был предан земле

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В основном здании НАНА прошла церемония прощания с заслуженным деятелем науки, обладателем ордена "Шохрат", вице-президентом НАНА, академиком Акифом Гаджиевым.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие официальные лица правительства, депутаты, интеллигенция и представители общественности.

На церемонии выступили президент НАНА, академик Акиф Ализаде, министр связи и высоких технологий Али Аббасов, академики Абель Магеррамов, Тельман Алиев, член-корреспондент НАНА Юсиф Мамедов, профессор Мисир Марданов, которые рассказали о заслугах ученого в развитии математической науки в Азербайджане, его богатом научном наследии и выразили соболезнования семье покойного.

Брат покойного Агиль Гаджиев от имени своей семьи выразил благодарность за внимание к памяти ученого.

Покойный был предан земле во второй Аллее почетного захоронения.