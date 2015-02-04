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    ​Академик Акиф Гаджиев был предан земле

    В церемонии приняли участие официальные лица правительства, депутаты, интеллигенция и представители общественности

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В основном здании НАНА прошла церемония прощания с заслуженным деятелем науки, обладателем ордена "Шохрат", вице-президентом НАНА, академиком Акифом Гаджиевым.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие официальные лица правительства, депутаты, интеллигенция и представители общественности.

    На церемонии выступили президент НАНА, академик Акиф Ализаде, министр связи и высоких технологий Али Аббасов, академики Абель Магеррамов, Тельман Алиев, член-корреспондент НАНА Юсиф Мамедов, профессор Мисир Марданов, которые рассказали о заслугах ученого в развитии математической науки в Азербайджане, его богатом научном наследии и выразили соболезнования семье покойного.

    Брат покойного Агиль Гаджиев от имени своей семьи выразил благодарность за внимание к памяти ученого.

    Покойный был предан земле во второй Аллее почетного захоронения. 

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