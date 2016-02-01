 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ахлиман Амирасланов: Джалал Алиев сделал для Азербайджана очень многое

    Смерть Джалала Алиева является тяжелой утратой не только для азербайджанской, но и для мировой науки

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Смерть Джалала Алиева является тяжелой утратой не только для азербайджанской, но и мировой науки".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов.

    "62 года жизни Джалал Алиев посвятил науке. Им проведено множество исследований. В 90-годах прошлого столетия Национальная академия наук переживала трудные времена. Джалал Алиев боролся для решения вопросов. Несмотря на серьезную угрозу, академика ничто не сломило. Он сделал для Азербайджана, родины очень многое", - сказал А.Амирасланов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi