АГУНП ищет кандидатов на должность заведующих 4 кафедрами

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) ищет кандидатов на позицию заведующих 4 кафедрами.

Как сообщает Report, объявлен набор на должности заведующих кафедрами механики, физики, управления и системной инженерии, компьютерной инженерии.

Документы необходимо отправить согласно инструкции вместе с заявлением на имя ректора по адресу город Баку, проспект Азадлыг, АZ 1010 не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.