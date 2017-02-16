 Наверх
    Закрыть фоторежим

    АГУНП ищет кандидатов на должность заведующих 4 кафедрами

    Был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) ищет кандидатов на позицию заведующих 4 кафедрами.

    Как сообщает Report, объявлен набор на должности заведующих кафедрами механики, физики, управления и системной инженерии, компьютерной инженерии.

    Документы необходимо отправить согласно инструкции вместе с заявлением на имя ректора по адресу город Баку, проспект Азадлыг, АZ 1010 не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi