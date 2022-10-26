Ректор Астраханского госуниверситета обсудил в Баку реализацию ряда образовательных проектов

Ректор Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева Константин Маркелов обсудил с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Иреком Зиннуровым перспективы развития проектов, инициированных им на II Каспийском экон

Ректор Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева Константин Маркелов обсудил с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Иреком Зиннуровым перспективы развития проектов, инициированных им на II Каспийском экономическом форуме.

Как передает Report, обсуждения состоялись в ходе совместной встречи.

Представительство Россотрудничества в Азербайджане и Астраханский госуниверситет имеют крепкие партнерские отношения и на постоянной основе укрепляют взаимодействие. В ноябре представители АГУ примут участие в образовательной выставке, которая пройдет в Азербайджане. В начале следующего года на выставочных площадках Русского дома пройдет презентация Каспийского стартап-фестиваля и Чемпионата каспийских команд по морской робототехнике.

Помимо этого, Ирек Зиннуров рассказал о существующей потребности в создании программ переподготовки азербайджанских преподавателей в русских школах с ориентацией на учителей-предметников.

"Мы будем продолжать сотрудничество с Азербайджанской Республикой, используя все возможности представительства АГУ в Баку", - резюмировал Константин Маркелов.