АГПУ: Покончивший с собой юноша был отчислен из вуза 22 декабря прошлого года

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный педагогический университет (АГПУ) опроверг информацию о том, что бросившийся в море Мелик Джахангиров ныне является студентом данного вуза.

Как сообщает Report, информацию распространил завотделом печати и информации университета Мансур Ибрагимли.

По его словам, Мелик Джахангиров 1995 г.р. в 2013-2014 учебном году поступил на факультет "История и география" АГПУ по специальности "Учитель географии": "В 2016-2017 учебном году студент IV курса учился в 401-й группе. Из-за академического долга по двум предметам и не посещения занятий, приказом №2/227 от 22 декабря 2017 года его отчислили. Поэтому, с сентября прошлого года Мелик Джахангиров не имел никакой связи с АГПУ".