АГЭУ поменял экзаменационные правила, студентам вопросы не выдаются

Если студенты недовольны качеством преподавания, могут обратиться в деканат

Студенты первого курса магистратуры по специальности "Управление бизнесом" Азербайджанского государственного экономического университета пожаловались на то, что им не выданы заранее тестовые вопросы на экзамены второго семестра.

В поступившей в Report жалобе говорится, что из-за дистанционного обучения они не смогли в должной степени пройти занятия и не знают, по каким вопросам и как готовиться к экзамену.

В ответ на запрос Report в АГЭУ сообщили, что студенты-заочники степеней магистратуры и бакалавриата пройдут экзамен в тестовом формате, а тестовые вопросы останутся засекреченными:

"Решением Научного совета тестовые вопросы 4-го модуля не будут заранее предоставлены студентам. Вопросы на экзаменах будут из числа преподававшихся в течение обучения, никаких сторонних вопросов не будет. Если на экзамене окажутся вопросы вне пройденной темы, решение будет принято в пользу студентов. В АГЭУ дистанционное обучение проводится по графику. Полагаем, если во время занятий студенты смогли хорошо освоить тему, причин для беспокойства нет.

Если студенты недовольны качеством преподавания, могут обратиться в деканат".

Занятия по 4-му модулю продлятся с 26 апреля по 6 июня, экзамены пройдут после 16 июня.