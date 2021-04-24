О нас
Report Georgia
Аудио новости

АГЭУ поменял экзаменационные правила, студентам вопросы не выдаются

АГЭУ поменял экзаменационные правила, студентам вопросы не выдаются Если студенты недовольны качеством преподавания, могут обратиться в деканат
Наука и образование
24 апреля 2021 г. 16:12
АГЭУ поменял экзаменационные правила, студентам вопросы не выдаются

Студенты первого курса магистратуры по специальности "Управление бизнесом" Азербайджанского государственного экономического университета пожаловались на то, что им не выданы заранее тестовые вопросы на экзамены второго семестра.

В поступившей в Report жалобе говорится, что из-за дистанционного обучения они не смогли в должной степени пройти занятия и не знают, по каким вопросам и как готовиться к экзамену.

В ответ на запрос Report в АГЭУ сообщили, что студенты-заочники степеней магистратуры и бакалавриата пройдут экзамен в тестовом формате, а тестовые вопросы останутся засекреченными:

"Решением Научного совета тестовые вопросы 4-го модуля не будут заранее предоставлены студентам. Вопросы на экзаменах будут из числа преподававшихся в течение обучения, никаких сторонних вопросов не будет. Если на экзамене окажутся вопросы вне пройденной темы, решение будет принято в пользу студентов. В АГЭУ дистанционное обучение проводится по графику. Полагаем, если во время занятий студенты смогли хорошо освоить тему, причин для беспокойства нет.

Если студенты недовольны качеством преподавания, могут обратиться в деканат".

Занятия по 4-му модулю продлятся с 26 апреля по 6 июня, экзамены пройдут после 16 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке UNEC-də imtahan qaydaları dəyişib, suallar tələbələrə verilməyəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Еще три школы в Азербайджане переведены на дистанционное обучение
ФотоЕще три школы в Азербайджане переведены на дистанционное обучение
24 апреля 2021 г. 14:37
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса
23 апреля 2021 г. 20:15
Назначен новый ректор Лянкяранского государственного университета
Назначен новый ректор Лянкяранского государственного университета
23 апреля 2021 г. 17:57
Проект Цифровые навыки охватит 160 тысяч учеников 
Проект "Цифровые навыки" охватит 160 тысяч учеников 
23 апреля 2021 г. 13:52
Гусейнбала Мираламов снят с должности заведующего кафедрой
Гусейнбала Мираламов снят с должности заведующего кафедрой
22 апреля 2021 г. 12:10
В Гаджигабуле будет построена новая школа
В Гаджигабуле будет построена новая школа
21 апреля 2021 г. 13:08
В выпускных экзаменах на этой неделе примут участие почти 26 тыс. учащихся
В выпускных экзаменах на этой неделе примут участие почти 26 тыс. учащихся
20 апреля 2021 г. 13:55
Министерство: Досрочного приема одаренных детей в I класс не предусмотрено
Министерство: Досрочного приема одаренных детей в I класс не предусмотрено
20 апреля 2021 г. 13:45
Инфицированным COVID-19 работникам образования оказывается финподдержка
Инфицированным COVID-19 работникам образования оказывается финподдержка
20 апреля 2021 г. 12:51
Минобразования о процессе приема детей в первый класс
Минобразования о процессе приема детей в первый класс
20 апреля 2021 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi