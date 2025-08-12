О нас

Агентство: Вакансии с малым количеством часов для учителей будут объединены В этом году вакансии для учителей с небольшим количеством часов будут объединяться.
12 августа 2025 г. 17:41
В отличие от предыдущих лет, вакансии учителей с малым количеством часов (ближайшие территории – ред.) будут объединяться.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, на данный момент остаются незанятыми около 2 000 вакансий: "Сокрытие вакансий недопустимо, и подобные обвинения безосновательны. Поэтому в отношении вакансий с малым количеством часов, которые ранее не выставлялись на конкурс, вводится новшество: одна из них будет считаться основным, а другая - дополнительным местом работы".

Отметим, что ранее группа учителей в соцсетях заявляла о якобы сокрытии вакансий.

Последние новости

