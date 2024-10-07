Агентство: В сентябре не признаны дипломы 233 человек, получивших образование за рубежом

12:29 В сентябре положительное решение было вынесено по 554 из 787 заявлений, и этим заявителям выданы соответствующие свидетельства. Заявки 233 человек были отклонены.

В сентябре положительное решение вынесено по 554 из 787 заявлениям, связанным с подтверждением дипломов об обучении за рубежом, этим заявителям выданы соответствующие свидетельства. В то же время заявки 233 человек в отчетном месяце отклонены.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

По данным ведомства, заявления были отклонены по следующим причинам: 209 — недостаточная учебная нагрузка для освоения программы в стране обучения, 8 — несоответствие формы обучения, 6 — отсутствие эквивалента специальности, 4 — диплом негосударственного образца, 3 — обучение в неаккредитованном филиале, 2 — заочная форма обучения по специальности фармацевтика, 1 — отрицательное решение по диплому бакалавра.

Что касается количества заявлений по странам, ситуация следующая: 265 заявлений поступило из Турции, 242 — из России, 126 — из Украины, 40 — из Грузии, 28 — из Великобритании, 21 — из Беларуси, 10 — из Польши, 8 — из Венгрии, 6 — из Литвы, по 5 — из Германии и США, по 4 — из Италии и Нидерландов, по 3 — из Китая, Ирана, Кипра, Латвии и Казахстана, по 1 — из Болгарии, Чехии, Франции, Канады, Малайзии, Узбекистана, Пакистана и Кыргызстана.

Наиболее востребованными специальностями стали: финансы — 57 заявлений, управление бизнесом — 53, менеджмент — 51, экономика — 49 и медицина — 34.